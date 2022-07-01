"Свідомий, цілеспрямований російський терор" - Зеленський про ракетні удари по Одещині

Нині у списку загиблих від ракетного удару по Сергіївці - 21 людина, близько 40 - поранені. І цифри змінюються увесь день. На жаль, кількість загиблих зростає...

В Одеській області продовжується розбір завалів після російського ракетного удару по Сергіївці. Це свідомий, цілеспрямований російський терор, а не якісь там помилки чи випадкове влучання ракет.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 липня.

"Три ракети по звичайному житловому будинку. По 9-поверхівці, у якій ніхто не ховав ніяку зброю, ніяку військову техніку, ніякі боєприпаси, як завжди розповідають про такі удари російські пропагандисти і посадовці. Це був простий будинок, близько 160 людей. І у ньому проживали звичайні люди, цивільні. Зруйнована цим ударом також і база відпочинку - абсолютно типова для приморської території. Я наголошую, це свідомий, цілеспрямований російський терор, а не якісь там помилки чи випадкове влучання ракет", - наголосив президент.

Зеленський повідомив, що кількість жертв ракетного удару по Сергіївці зростає.

"Вбиті чотири людини з однієї родини, вбитий 12-річний хлопець - звали Дмитро. На цей час всього у списку загиблих 21 людина, близько 40 - поранені. І цифри змінювались і змінюються увесь день. На жаль, кількість загиблих зростає...", - зазначив він.

Зеленський поінформував і про інші прильоти на на півдні.

"Три крилаті ракети по Сергіївці. Також ракети по Затоці. Одразу 12 ракет вдарили по Миколаєву – по різних обʼєктах у місті. Це лише за одну ніч і ранок... Мої співчуття рідним і близьким усіх, чиї життя були забрані такими ударами", - підсумував президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Росія вже випустила по Україні близько 3 тисяч ракет.

Братчук: Кількість жертв ракетного удару зросла до 21, рятувальники продовжують розбирати завали

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