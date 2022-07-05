5 липня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

5 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

5 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

5 липня 2022 року – вівторок. 132-й день війни Росії проти України. 186-й день року. Яке сьогодні, 5 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

5 липня - День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів. Саме 5 липня 2014 року сепаратисти так званої "ДНР" і російські найманці були витіснені українськими військовими з міста Краматорськ. На жаль російська агресія почалася знову 24 лютого 2022 року, коли війська РФ розпочали повномасштабну війну.

Також 5 липня - День звільнення міста Слов'янськ від проросійских терористів. Саме цього дня 2014 року українські військові витіснили з міста Слов'янськ проросійських терористів та підняли над центральною площею національний жовто-блакитний прапор. На жаль, 24 лютого 2022 року Росія почала вже повномасштабну війну проти України.

А ще 5 липня - Всесвітній день бікіні. Дату обрали на честь створення відкритого купальника. Цей дизайн 1946 року запропонував відомий дизайнер та модельєр Луїс Ріар. Ця модель довго входила до широкого вжитку, адже вважалася в ті роки нескромною та зухвалою.

5 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

5 липня - день пам'яті священномученика Євсевія / Фото: commons.wikimedia.org

5 липня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Євсевія. Він був єпископом в Самосатах. Вирушив до Сирії, Палестини та Фінікії, коли правив жорстокий імператор Валент. Там він сповідував Слово Боже. Від 374 року перебував у вигнанні. На єпископський престол зміг повернутися лише 378 року.

Пам’ятні дати 5 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 5 липня:

1054 рік — в сузір'ї Тільця вибухає зірка, яка створює величезну супернову, видиму на Землі протягом 23 діб вдень і 633 діб вночі;

1439 рік — на Флорентійському соборі митрополит Київський Ісидор разом з грецьким архієпископом Василієм Бессаріоном підписують церковну унію про об'єднання Православної та Католицької Церков під владою Римського Папи;

1687 рік — опублікували першу фундаментальну працю І.Ньютона "Прінсипа";

1841 рік — Томас Кук відкриває перше у світі туристичне агентство;

1865 рік — у Лондоні засновують благодійницьку організацію "Армія Спасіння";

1866 рік — від холери померає Йосип Гладкий — останній кошовий Задунайської Січі;

1919 рік — після 9-годинного бою війська УНР займають Жмеринку;

1939 рік — у Миколаєві здають в експлуатацію міську каналізацію;

1941 рік — у Кракові німецька поліція заарештовує і депортує до Берліна провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандеру;

1946 рік — вперше показують людям купальник-бікіні;

1954 рік — Елвіс Преслі записує свою першу пісню "That's All Right, Mama";

1965 рік — у м. Калуш (Івано-Франківська область) стає до ладу хімічно-металургійний комбінат;

1965 рік — у м. Києві розпочинають будівництво нового житлового масиву Оболонь;

1985 рік — Сергій Бубка перемагає на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках з жердиною у Брюсселі з результатом 580 см;

1994 рік — в Інституті підготовки кадрів Служби безпеки України відбувається перший випуск слухачів;

1994 рік — 809 населених пунктів у семи областях України залишаються без електропостачання внаслідок урагану;

2014 рік — українські війська звільняють місто Слов'янськ та місто Краматорськ від бойовиків так званої "ДНР".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 липня

Які сьогодні іменини: Григорій, Генадій, Федір, Василь, Гаврило, Уляна.

5 липня народилися:

1919 рік —молодша дочка останнього гетьмана України Павла Скоропадського Олена Скоропадська;

1952 рік — український політик Іван Заєць;

1986 рік — український веслувальник-каноїст Юрій Чебан.

Погода на 5 липня

5 липня в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, без істотних опадів. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі похмуро, дощ.

Температура повітря в Києві +26 вдень та +16 вночі. У Львові +25 вдень та +14 вночі. У Харкові +27 вдень та +17 вночі. В Одесі +27 вдень та +18 внночі.