6 липня 2022 року – цей день в історії / Фото: pixabay.com

6 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

6 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

6 липня 2022 року – середа. 133-й день війни Росії проти України. 187-й день року. Яке сьогодні, 6 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

6 липня - Всесвітній день кардіолога. Подія була започаткована на початку XXI століття Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Головна мета цього дня - підвищити інтерес населення до системних обстежень, щоб виявити хворобу на ранньому етапі

Також 6 липня - День народження американського долара. Знак долара був придуманий американським бізнесменом Олівером Поллоком на початку квітня 1778 року. На той час в країні були дві грошові одиниці - іспанський долар та британський фунт. Однак із здобуттям незалежності від них відразу відмовилися.

А ще 6 липня - Всесвітній день поцілунку. Це чудова можливість ще раз усвідомити, наскільки важливий поцілунок для емоційного стану людини. Тим більше, що поцілунки позитивно впливають і на здоров'я. Вони зменшують рівень стресу, приносять користь імунітету та знижують вагу.

6 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

6 липня - день пам'яті мучениці Агрипини / Фото: commons.wikimedia.org

6 липня в церковному календарі – день пам'яті мучениці Агрипини. Свята Агрипина вирішила присвятити своє життя служінню Господа і відмовилася від заміжжя. Жила вона в середині III століття і якось постала перед судом імператора Валеріана. Вона зазнада чимало катувань, а потім померла від мук.

Пам’ятні дати 6 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 6 липня:

1253 рік — відбувається коронація Міндовга, першого та єдиного в історії Литви короля;

1415 рік — спалено на багатті лідера чеських протестантів Яна Гуса;

1439 рік — на Флорентійському соборі Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписують Флорентійську унію, що заклала основи створення греко-католицької церкви;

1483 рік — короновано Річарда III Англійського;

1535 рік — за звинуваченням у державній зраді страчено англійського гуманіста, лорда-канцлера Томаса Мора;

1651 рік — полковник Мартин Небаба гине у бою з переважаючими силами ворога під Ріпками поблизу Лоєва (тепер Білорусь);

1687 рік — Ісаак Ньютон публікує у Лондоні знамениті "Philosofiae naturalis principia mathematika", в котрих викладає відкриття в галузі прикладної математики, астрономії та фізики;

1785 рік — долар стає національною валютою США;

1809 рік — за наказом Наполеона Папу Римського Пія VII викрадають з Ватикану і вивозять до Гренобля;

1938 рік — у Французькій республіці відбувається конференція, де розглядаються питання стосовно біженців з Третього рейху;

1957 рік — день знайомства Джона Леннона і Пола Маккартні;

1958 рік — урочисто відкривають Національний експоцентр України ("ВДНГ");

1994 рік — на екрани США виходить фільм "Форрест Гамп";

2005 рік — Верховна Рада приймає Кодекс адміністративного судочинства України.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 липня

Які сьогодні іменини: Артем, Антон, Олександр, Олексій, Осип, Петро, Митрофан, Святослав, Федір, Кузьма, Агрипина.

6 липня народилися:

1851 рік — український архітектор, педагог, підприємець, громадський діяч Іван Левинський;

1946 рік — 43-й президент США Джордж Вокер Буш.

Погода на 6 липня

6 липня в Києві похмуро, можливий невеликий дощ. У Львові мінлива хмарність, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без істотних опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, невеликий дощ.

Температура повітря в Києві +26 вдень та +17 вночі. У Львові +25 вдень та +15 вночі. У Харкові +27 вдень та +17 вночі. В Одесі +28 вдень та +19 вночі.