Астрологічний прогноз на 6 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день може зробити будь-які сюрпризи – як позитивного, так і негативного спрямування, і до них має сенс підготуватися – хоча б морально.

Символ дня: багаття.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: гранат, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: необхідно остерігатися протягів і, навіть якщо дуже спекотно, не пити холодну воду: навіть незначна застуда може стати причиною серйозних ускладнень.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими: необхідно замислитися над тим, що таким чином підсвідомість хоче донести до вашого відома.

Афоризм дня: "Коли веселка довго тримається, її припиняють дивитися" (Йоганн Вольфганг Гете).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Ангел-охоронець дня: Федолам – дарує захист від злих сил.

Магія та містика дня: можна і потрібно читати змови, що стосуються судових позовів та побутових суперечок.

Табу дня: небезпеку становить сидячий спосіб життя – він може стати причиною серйозних захворювань.

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