У Росії на хімічному підприємстві сталася велика пожежа

У Росії на хімічному підприємстві сталася велика пожежа

Загоряння сталося на заводі, який є найбільшим виробником азотних добрив у РФ.

Увечері 5 липня на території підприємства АТ "Невинномиський азот" у Ставропольському краї Росії сталася велика пожежа.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, публікуючи відео з місця події.

Місцеві ЗМІ з посиланням на мера міста Невинномиська причиною пожежі називають коротке замикання.

Співробітників заводу терміново евакуювали. Для ліквідації загоряння було задіяно 47 осіб та 16 одиниць техніки МНС.

"З метою дотримання вимог безпеки було виведено до оперативного резерву частину технологічних цехів. Постраждалих немає, викидів немає", – йдеться у повідомленні регіонального управління МНС РФ.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту не було.

АТ "Невинномиський азот", на якому сталася пожежа, є найбільшим виробником азотних добрив у Росії та одним з провідних хімічних підприємств на півдні країни-агресорки.

Нагадаємо, нещодавно у столиці Росії спалахнув хмарочос "Москва-сіті".

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