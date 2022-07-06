“Моцарт” проти “Вагнера”: американські добровольці створили угруповання для допомоги українським військовим

Ветерани військ Спеціальних операцій США організували кілька навчально-тренувальних таборів у районі бойових дій.

На противагу російським найманцям з ПВК “Вагнера”, яка фактично є нелегальною армією Путіна, ветерани американського спецназу США створили в Україні кілька тренувальних таборів. У них було навчено понад 2500 осіб.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на полковника спеціальних операцій Корпусу морської піхоти у відставці Ендрю Мілберна, який очолює групу ветеранів-добровольців, які проводять навчання та консультують бійців ЗСУ.

За його словами, приблизно два десятки ветеранів почали називати себе Mozart Group (угруповання “Моцарт”) як відповідь приватній російській військовій компанії “Вагнера”. Невдовзі було створено тренувальні табори поблизу місця бойових дій, у яких було підготовлено близько 2500 українських військових.

Група пропонує базові військові інструкції для солдатів, які прямують на фронт, і періодичні заняття з користування американською зброєю, наприклад, протитанковою ракетою Javelin , що запускається з плеча. Окрім того американські ветерани консультують українських бійців Сил спеціальних операцій.

Раніше британська розвідка повідомила про прибуття бойовиків ПВК Вагнера на схід України наприкінці березня. Відтоді “вагнерівці” беруть активну участь у бойових діях проти Збройних Сил України.

Нагадаємо, “добровольців” для війни з Україною у складі ПВК “Вагнера” почали набирати в колоніях Санкт-Петербурга. Ув’язненим пропонують 200 тисяч рублів (3, 5 тисячі доларів) і амністію, якщо їм вдасться вижити.

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