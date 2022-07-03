У столиці Росії спалахнув хмарочос "Москва-сіті"

У столиці держави-окупантки спалахнув хмарочос "Москва-сіті".

Пожежа спалахнула на останньому поверсі ділового торговельного центру.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Повідомляється, що пожежа сталась в одній із веж хмарочоса, яка є житловою. Хмарочос димівся кілька годин.

Згодом на місце займання приїхали пожежники, які ліквідували займання. Там заявили, що на вежі загорілось сміття. За попередніми даними, постраждалих через пожежу немає.

Нагадаємо, держава-терористка Росія атакувала ракетами Одещину. Зруйнована житлова дев’ятиповерхівка і дві бази відпочинку у курортному селищі Сергіївка - це Білгород-Дністровський район.

Читайте також: