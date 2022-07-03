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У столиці Росії спалахнув хмарочос "Москва-сіті"

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У столиці Росії спалахнув хмарочос "Москва-сіті"

Фото: російські пропагандисти

У столиці держави-окупантки спалахнув хмарочос "Москва-сіті".

Пожежа спалахнула на останньому поверсі ділового торговельного центру. 

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. 

Повідомляється, що пожежа сталась в одній із веж хмарочоса, яка є житловою. Хмарочос димівся кілька годин. 

Згодом на місце займання приїхали пожежники, які ліквідували займання. Там заявили, що на вежі загорілось сміття. За попередніми даними, постраждалих через пожежу немає. 

Нагадаємо, держава-терористка Росія атакувала ракетами Одещину. Зруйнована житлова дев’ятиповерхівка і дві бази відпочинку у курортному селищі Сергіївка - це Білгород-Дністровський район.

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