Окупанти до смерті закатували водолаза ЗАЕС – мер Енергодара

Енергодар зазнає незворотних втрат.

В Енергодарі після катувань російськими окупантами помер водолаз гідроцеху Запорізькоі АЕС Андрій Гончарук.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.

"Сьогодні, 3 липня, пішов з життя водолаз гідроцеху Запорізькоі АЕС Андрій Гончарук. Нагадаємо, що кілька днів тому працівника атомної електростанції, досвідченого і професійного водолаза вкрай жорстоко побили окупанти. Від чоловіка вимагали пірнати в бризкальний басейн ЗАЕС, і після його відмови монстри в людському обличчі закатували Андрія Гончарука"", - написав Орлов.

Він повідомив, що з численними тілесними ушкодженнями в стані коми Гончарука було доставлено до лікарні Енергодара. Але травми виявилися несумісними з життям, і в неділю він помер, так і не прийшовши до свідомості.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області російські загарбники відкривають "пункт приймання документів для оформлення громадянства РФ".

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