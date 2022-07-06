Франція допоможе відновити Чернігівську область

Французькі дипломати згадали про давні зв’язки з українським містом Черніговом, поруйнованим у перші тижні російської агресії.

Державні та місцеві органи влади Франції зосередять свої зусилля на відновленні інфраструктури на Чернігівщині, яка сильно постраждала від російських бомбардувань у перші тижні війни.

Про це йдеться у повідомленні французького Міністерства закордонних справ у контексті конференції у швейцарському Лугано, яка присвячена відновленню України.

Як зазначається у повідомленні, ця міжнародна конференція дозволяє розпочати координацію між партнерами та закласти принципи, які мають лежати в основі відновлення України.

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“Місто Чернігів встановило давні зв'язки з Францією. Ці зусилля доповнять гуманітарну, економічну, фінансову, дипломатичну та військову допомогу, яку Франція надає Україні від 24 лютого. Вона виконуватиме свою відданість стільки, скільки буде потрібно”, — зазначили французькі дипломати.

Нагадаємо, у швейцарському Лугано розпочалася конференція з відбудови нашої держави після вторгнення Росії.

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