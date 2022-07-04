Відбудова України – це те, що потрібно робити вже просто зараз – Зеленський

Відбудова України – це те, що потрібно робити вже просто зараз – Зеленський

Україна має стати найбільш вільною, найбільш сучасною і найбільш безпечною країною Європи – в усіх сенсах, зокрема і в тому, що стосується стану нашого довкілля.

Відбудова України – це не тільки про те, що маємо зробити після нашої перемоги або в наступні роки, а й те, що потрібно робити вже просто зараз.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 липня.

"Відкрилася конференція в Лугано у Швейцарії, яка присвячена відбудові України. Одразу хочу зазначити, що коли говорять про відбудову, часто некоректно розставляють акценти. Це ж не тільки про те, що маємо зробити після нашої перемоги або в наступні роки, а й те, що потрібно робити вже просто зараз", - наголосив він.

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Президент повідомив, що українські сили звільнили від окупантів понад тисячу населених пунктів, щотижня додаються нові. Зараз, наприклад, – на півдні нашої держави. Всі вони зазнали масштабних руйнувань. А ще це означає потребу в колосальних коштах на відновлення інфраструктури, на повернення медицини й соціальних послуг, на відновлення нормального економічного життя.

"А ще потрібно готувати школи, готувати університети до нового навчального року на всій вільній території країни й у нових умовах постійної загрози, зокрема ракетних ударів... Треба вже готуватися до зими й зробити все, щоб ми пройшли цю зиму спокійно з погляду енергетики, попри будь-які загрози, які створює щоденно Росія", - зазначив він.

Зеленський додав, що значна частина економіки знищена бойовими діями та російськими ударами, тисячі підприємств не працюють. А це означає високу потребу в робочих місцях, у забезпеченні соціальних виплат, попри зниження податкових надходжень.

"Тому відбудова України – це не тільки про те, що треба зробити потім, після нашої перемоги, але й про те, що треба робити в цей час. І ми маємо робити це разом з нашими партнерами, з усім демократичним світом. Робити вже зараз. Це не просто відновлення стін, які в нас були і які були зруйновані обстрілами. Україна має стати найбільш вільною, найбільш сучасною і найбільш безпечною країною Європи – в усіх сенсах, зокрема і в тому, що стосується стану нашого довкілля. Впевнений, ми це зробимо", - резюмував президент.

Нагадаємо, Зеленський у Швейцарії презентував план відбудови України.

Конференція в Лугано, візит прем'єрки Швеції і ситуація на фронті - звернення Зеленського за 4 липня

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