7 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

7 липня 2022 року – четвер. 134-й день війни Росії проти України. 188-й день року. Яке сьогодні, 7 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

7 липня - День працівника природньо-заповідної справи. Подія була заснована указом президента України 2009 року. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня святкують народне свято Івана Купала, яке асоціюється із загадками природи. Головна мета події - підтримати важливу природоохоронну сферу.

Також 7 липня - День міста Теребовля. Це один з районних центрів у Тернопільській області, а також найстаріше місто Поділля і одне з найстаріших міст України. Вперше назву Теребовля зафіксували 1097 року. Про місто згадується в "Повісті минулих літ". Цей рік вважають роком заснування Теребовлі. Назва, за однією з версій, походить від старослов'янського поняття "теребити", що означає "корчувати, вирубувати дерева".

А ще 7 липня - Івана Купала. Раніше це свято святкували в день літнього сонцестояння, але коли українці перейшли на григоріанський календар, а тому Івана Купала почали святкувати 7 липня. Ця подія популярна не лише в Україні, однак в іншиї країнах вона носить інші назви. Наприклад, "Середина літа" у Швеції чи "Святий Жан" у Франції.

7 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

7 липня - Різдво Іоанна Предтечі / Фото: commons.wikimedia.org

7 липня в церковному календарі – Різдво Іоанна Предтечі. Велике свято у православних християн, яке вшановує день народження Пророка, Предтечі та Хрестителя Ісуса Христа. Цього дня віряни відвідують храми, щоб згадати та вшанувати пам'ять Іоанна. Народився він у сім'ї священника Захарії та його дружини Єлисавети рівно за шість місяців від Ісуса Христа.

Пам’ятні дати 7 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 7 липня:

1438 рік — французький король Карл VII проголошує Прагматичну санкцію, за якою затверджується пріоритет королівської влади над владою Папи Римського;

1572 рік — зі смертю короля Речі Посполитої Сигізмунда II переривається чоловіча лінія династії Ягеллонів, котра правила Польщею і Литвою від 1386 року;

1659 рік — об'єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбиває московське військо під Конотопом;

1664 рік — починається 13-тижнева Облога Ставищ військами київського воєводи Стефана Чарнецького;

1709 рік — шведський король Карл XII під час бойової вилазки під Полтавою отримує вогнестрільне поранення в ногу;

1881 рік — у "Журналі для дітей" (Рим) уперше надрукували казку "Піноккіо";

1915 рік — у османському місті Трабзон починається вірменський погром;

1923 рік — у Празі відкривають Український педагогічний інститут імені Драгоманова;

1940 рік — у Львові відкривають Літературно-меморіальний музей Івана Франка;

1954 рік — відбувається радіодебют Елвіса Преслі (пісня "That's All Right (Mama)" прозвучала на УКХ-станції Мемфіса);

1967 рік — у Великій Британії The Beatles випускають свій хіт "All You Need Is Love";

1977 рік — США проводять перше випробування "гуманної" зброї — нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі і техніка залишаються неушкодженими;

1978 рік — проголошують незалежність Соломонових островів;

1987 рік — у Чорнобилі розпочинається судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, котрих звинуватили у вибуху на станції за рік перед тим;

1989 рік — в Сімферополі починає видаватися газета кримськотатарською мовою;

1990 рік — в Римі вперше виступають разом три видатні тенори сучасності — Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас;

2005 рік — прозвучала серія вибухів бомб в лондонському метро і міських автобусах;

2009 рік — ховають "короля поп-музики" Майкла Джексона.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 липня

Які сьогодні іменини: Іван, Яків, Микита, Антоній.

7 липня народилися:

1852 рік — український громадсько-політичний діяч, педагог, вчений-філолог, етнограф, літературознавець Володимир Науменко;

1904 рік — видатний український художник, працював у США Михайло Мороз;

1927 рік — український художник, графік, майстер книжкової ілюстрації Григорій Гавриленко;

1981 рік — український фотокореспондент, документальний фотограф Макс Левін;

1984 рік — 17-ий прем'єр міністр України Олексій Гончарук.

Погода на 7 липня

7 липня в Києві невелика хмарність, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно з проясненням, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +26 вдень та +17 вночі. У Львові +24 вдень та +15 вночі. У Харкові +27 вдень та +17 вночі. В Одесі +28 вдень та +19 вночі.