8 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

8 липня 2022 року – п’ятниця. 135-й день війни Росії проти України. 189-й день року. Яке сьогодні, 8 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

8 липня - Всесвітній день боротьби з алергією. Подія була запроваджена за ініціативою Всесвітніх організацій алергії та імунопатології (WAO і WIPO). Її головна мета - звернути увагу суспільства на актуальність проблеми поширення алергії.

Також 8 липня - День бодіарту (Body Painting Day). Засновником цієї події став художник з Нью-Йорку Енді Голуб. Це день самовираження та мистецтва, який покликаний зробити цей світ кращим та подарувати позитивні емоції.

А ще 8 липня - Всесвітній день шашлику. Щороку припадає на другу п'ятницю липня. Ця подія є популярною в різних куточках планети, адже шашлик - улюблена страва багатьох.

8 липня - День родини. Молода подія, яка була заснована в Україні 2012 року. Дату обрали не випадково. Саме цього дня православна церква святкує День Петра та Февронії. Ці святі вважаються захисниками родинних зв'язків та шлюбу.

8 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

8 липня - день пам'яті преподобномучениці Февронії / Фото: commons.wikimedia.org

8 липня в церковному календарі – день пам'яті преподобномучениці Февронії. Діва Февронія постраждала через свою віру в Христа за часів панування імператора Діоклетіана.Вона витримала чимало тортур та страшних мук, поки їй не відтяли голову.

Пам’ятні дати 8 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 8 липня:

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52 рік до н. е. — був заснований Париж;

1492 рік — перша морська експедиція з Європи до Індії відпливла з Лісабона на чолі з Васко да Гама;

1573 рік — Булонським едиктом поклали край 4-річній війні французьких католиків і гугенотів;

1592 рік — відбувається битва при Сачхоні між японським і корейським флотами;

1618 рік — за "зачаровування" французької королеви стратили камеристку Марії Медічі;

1654 рік — в Америку прибуває перший єврей Яків Барсімсон;

1659 рік — у битві під Конотопом війська гетьмана Івана Виговського за підтримки Кримського ханату завдають нищівної поразки московським військам Олексія Трубецького;

1796 рік — видали перший паспорт громадянина США;

1889 рік — вперше виходить друком фінансова газета "The Wall Street Journal";

1913 рік — завершуються останні вибори у Галицький крайовий сейм, внаслідок яких кількість українських депутатів збільшилася майже вдвічі (від 16 до 31);

1918 рік — створюють Державний сенат Української Держави (вищу судову інституцію);

2014 рік — збірна Німеччини у півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемагає на його полі 5-разового чемпіона світу, фаворита і господаря чемпіонату збірну Бразилії з сенсаційним рахунком 7:1, побивши при цьому багато світових футбольних рекордів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 липня

Які сьогодні іменини: Петро, Леонід, Костянтин, Давид, Федір.

8 липня народилися:

1811 рік — київський хірург, засновник сучасної офтальмології Володимир Караваєв;

1842 рік —український винахідник, творець дугового електрозварювання Микола Бенардос;

1912 рік — українська художниця, керамістка і килимарка Нижник-Винників Іванна Василівна;

1936 рік — український письменник Валентин Чемерис;

1938 рік — український письменник, режисер, політик Лесь Танюк;

1973 рік — український військовик, генерал, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Погода на 8 липня

8 липня в Києві ясно, опадів не передбачається. У Львові ясно, без опадів. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі сонячна погода протримається весь день, без опадів.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +17 вночі. У Львові +26 вдень та +15 вночі. У Харкові +27 вдень та +17 вночі. В Одесі +29 вдень та +19 вночі.