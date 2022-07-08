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Рекордна кількість росіян вирішила стати банкрутами

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Рекордна кількість росіян вирішила стати банкрутами

Фото: pixabay.com

У Єдиному федеральному реєстрі відомостей про банкрутство РФ процес визнання неплатоспроможності розпочало понад 1600 російських громадян.

Протягом квітня-червня 2022 року процес надання безкоштовного банкрутства за спрощеною схемою розпочав 1651 росіянин. Цей показник став рекордним за весь час існування послуги.

Про це повідомляє РБК з посиланням на статистику "Федресурсу" - Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство.

Кількість росіян, які розпочали процедуру спрощеного банкрутства, стала рекордною. Порівняно з першим кварталом 2022 року кількість схвалених заявок на надання цього права зросла на 28,8 відсотка. Приріст став найбільшим за два роки.

Загалом у другому кварталі було отримано 2,7 тисячі звернень від росіян, які побажали отримати статус фінансово неспроможних без суду. Кількість запитів зросла на 15,7 відсотка щодо першого кварталу.

Нагадаємо, у Росії стався дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті вперше від минулого століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.

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