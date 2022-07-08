Астрологічний прогноз на 8 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: починання, відкладені напередодні, можна – і потрібно – втілювати в життя: енергія, яка буде переповнювати людину цього дня, уможливить будь-які – навіть дуже складні та важкоздійсненні – завдання. Особливо успішними виявляться переговори – як ділові, і особисті, тому надто важливі необхідно призначити на цей час.

День символ: фонтан.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір: лимонний, лаймовий.

Щасливі камені дня: бірюза, бурштин.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення серцево-судинних захворювань — необхідно дотриматися всіх необхідних запобіжних заходів. Ті, хто давно хворіє, саме цього дня можуть відчути полегшення, а там і до одужання недалеко.

Сни дня: сни, які можна побачити цієї ночі, нагадують кінофільми: це яскраві та приємні розповіді з цікавим сюжетом, але до реальності вони, на жаль, ніякого стосунку не мають, тож не варто брати їх до уваги.

Афоризм дня: "Щоб стати садівником, мало любити квіти, треба ще ненавидіти бур'яни" (Ежен Бертен).

Геометрична фігура дня: хвилясті лінії – символ хвиль.

Ангел-охоронець дня: Масабель – отримавши його підтримку, можна знайти вихід із будь-якої ситуації.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та читати змови, спрямовані на залучення талану у професії, бізнесі та фінансах.

Табу дня: небажано вирушати у поїздки – як відрядження, так і подорожі.

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