Привітання з Днем родини 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

8 липня - День родини в Україні. Це досить молоде свято, яке було створене 2012 року. Але воно є чудовим приводом ще раз розповісти рідним про свої почуття. А привітання на День родини та картинки українською мовою шукайте в матеріалі ТСН.ua.
День родини: привітання у прозі
Справжня цінність у житті — це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем родини та бажаю взаєморозуміння, щастя, райдужних планів і безлічі цікавих занять. Нехай сім'я завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і розрадою в біді. Любові, краси, світлого майбутнього, достатку і спільного розвитку!
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Родина - це найдорожчий і цінний скарб. Тому в всеукраїнський день родини бажаємо, щоб вона була тихою і затишною гаванню. Нехай підтримка найрідніших допомагає впорається з будь-якими труднощами. Нехай всередині сім'ї та в Україні буде мир і любов!
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Щиро вітаю вас із Днем родини. Родина — найбільший скарб і найвища людська цінність. Вона дає прихисток та підтримку, дарує щастя материнства і батьківства, формує характер та життєві орієнтири.
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Родина, увібравши в себе історичний досвід всіх попередніх поколінь, завжди була і залишається осередком збереження духовних і культурних традицій. Моральні якості закладаються саме в сім'ї, а з сім'ї передається в родину. так як сім'я є невід'ємною складовою родини. У ній дитині з народження прищеплюються відповідальність, порядність і любов до Батьківщини. У складні часи агресії проти України ми всі також маємо бути як одна велика, дружня, надійна родина, захищати рідних, оселю та свій край від посягань. Упевнений, що у нашій боротьбі за мир перемога обов’язково буде за нами, адже за нами правда. Бажаю всім вам міцного здоров'я, щасливої долі та непохитності родинних стосунків.
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Без перебільшення можна сказати: родина – це найважливіше, чим багата людина. Опора, тил, підтримка, розуміння. Нехай же сьогодні кожен згадає про своїх рідних і близьких, подзвонить, напише, привітає і порадіє за те, який скарб у нього є. З днем української родини, дорогі!
День родини в Україні: вірші
“Родина”, “рід”, які слова святі!
Вони потрібні кожному в житті,
Бо всі ми з вами гілочки на дереві,
Що вже стоїть віки.
Це дерево – наш славний родовід,
Це батько, мати, прадід твій і дід.
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Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Нам, окрім вас, більш нічого не треба,
Хай бог береже вас, любі, весь час,
Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.
***
Є в житті цінності великі,
Їх не продати й не купити.
І відзначають у всьому світі
Міжнародний день родини!
Хай щастя входить в кожен дім,
Нехай в будинку пахне ним,
Нехай дзвінкий сміх дітей чути,
Нехай любов в родині буде!
***
Нехай буде міцна родина,
Любов і вірність, щоб дарували
Нехай кожен день і кожну годину,
З усмішкою, щоб вас зустрічали!
Нехай діти в житті, що квіти,
Нехай лад і розуміння ви,
В родині всі знаходили,
І разом сто років жили!
***
Родину вашу у святковий час
Ми хочем щирим серцем привітати.
Нехай добро іде у вашу хату,
А все недобре оминає вас.
Хай діточок додасться у сім'ї,
На маму і на тата дуже схожих,
Хай їх охороняє Матір Божа,
А над колискою співають солов'ї.
Щоб дружно ви і весело жили,
Мов лебеді — завжди і всюди двоє,
Щоби добробут — повною рікою,
Й життєві радості до вас у дім пливли.