Привітання з Днем родини 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

8 липня - День родини в Україні. Це досить молоде свято, яке було створене 2012 року. Але воно є чудовим приводом ще раз розповісти рідним про свої почуття. А привітання на День родини та картинки українською мовою шукайте в матеріалі ТСН.ua.

День родини: привітання у прозі

Справжня цінність у житті — це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем родини та бажаю взаєморозуміння, щастя, райдужних планів і безлічі цікавих занять. Нехай сім'я завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і розрадою в біді. Любові, краси, світлого майбутнього, достатку і спільного розвитку!

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Родина - це найдорожчий і цінний скарб. Тому в всеукраїнський день родини бажаємо, щоб вона була тихою і затишною гаванню. Нехай підтримка найрідніших допомагає впорається з будь-якими труднощами. Нехай всередині сім'ї та в Україні буде мир і любов!

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Щиро вітаю вас із Днем родини. Родина — найбільший скарб і найвища людська цінність. Вона дає прихисток та підтримку, дарує щастя материнства і батьківства, формує характер та життєві орієнтири.

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Родина, увібравши в себе історичний досвід всіх попередніх поколінь, завжди була і залишається осередком збереження духовних і культурних традицій. Моральні якості закладаються саме в сім'ї, а з сім'ї передається в родину. так як сім'я є невід'ємною складовою родини. У ній дитині з народження прищеплюються відповідальність, порядність і любов до Батьківщини. У складні часи агресії проти України ми всі також маємо бути як одна велика, дружня, надійна родина, захищати рідних, оселю та свій край від посягань. Упевнений, що у нашій боротьбі за мир перемога обов’язково буде за нами, адже за нами правда. Бажаю всім вам міцного здоров'я, щасливої долі та непохитності родинних стосунків.

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Без перебільшення можна сказати: родина – це найважливіше, чим багата людина. Опора, тил, підтримка, розуміння. Нехай же сьогодні кожен згадає про своїх рідних і близьких, подзвонить, напише, привітає і порадіє за те, який скарб у нього є. З днем української родини, дорогі!

День родини в Україні: вірші

“Родина”, “рід”, які слова святі!

Вони потрібні кожному в житті,

Бо всі ми з вами гілочки на дереві,

Що вже стоїть віки.

Це дерево – наш славний родовід,

Це батько, мати, прадід твій і дід.

***

Бажаєм здоров’я багато-багато,

Хай щастя і мир залишаються в хаті,

Хай горе обходить завжди стороною,

А радість приходить і ллється рікою.

Хай довго всміхається сонце і небо,

Нам, окрім вас, більш нічого не треба,

Хай бог береже вас, любі, весь час,

Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.

***

Є в житті цінності великі,

Їх не продати й не купити.

І відзначають у всьому світі

Міжнародний день родини!

Хай щастя входить в кожен дім,

Нехай в будинку пахне ним,

Нехай дзвінкий сміх дітей чути,

Нехай любов в родині буде!

***

Нехай буде міцна родина,

Любов і вірність, щоб дарували

Нехай кожен день і кожну годину,

З усмішкою, щоб вас зустрічали!

Нехай діти в житті, що квіти,

Нехай лад і розуміння ви,

В родині всі знаходили,

І разом сто років жили!

***

Родину вашу у святковий час

Ми хочем щирим серцем привітати.

Нехай добро іде у вашу хату,

А все недобре оминає вас.

Хай діточок додасться у сім'ї,

На маму і на тата дуже схожих,

Хай їх охороняє Матір Божа,

А над колискою співають солов'ї.

Щоб дружно ви і весело жили,

Мов лебеді — завжди і всюди двоє,

Щоби добробут — повною рікою,

Й життєві радості до вас у дім пливли.

День родини (8 липня): картинки українською мовою

День родини в Україні / Фото: ТСН.ua

День родини в Україні / Фото: ТСН.ua

З днем родини в Україні / Фото: ТСН.ua

З днем родини в Україні / Фото: ТСН.ua