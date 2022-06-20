Церковний календар на липень 2022 року

Церковний календар за днями на липень 2022 року.
Другий місяць літа принесе чимало важливих для православних християн свят. Зокрема, Різдво Іоанна Предтечі, день Хрещення Русі, день святої Ольги та закінчення Петрового посту.
Слід зазначити, що в липні до 11 числа тривають пісні дні, адже триває Петрів піст, який починається від 20 червня. В деякі дні липня також передбачені одноденні пости (13, 15, 20, 22, 27 та 29 липня). В ці дні Церква дозволяє вживати гарячу їжу без використання олії.
Православний календар на липень 2022 на кожну дату
- 1 липня – мученика Леонтія;
- 2 липня – апостола Юди, брата Господнього;
- 3 липня – священномученика Методія, єпископа Патарського;
- 4 липня – мученика Юліана Тарсійського;
- 5 липня – священномученика Євсевія, єпископа Самосатського;
- 6 липня – мучениці Агрипини;
- 7 липня – Різдво святого Іоанна Хрестителя;
- 8 липня – преподобномучениці Февронії;
- 9 липня – преподобного Давида Солунського;
- 10 липня – Всіх святих українського народу, преподобного Самсона;
- 11 липня – перенесення мощей безсрібників Кира й Івана;
- 12 липня – верховних апостолів Петра і Павла;
- 13 липня – Собор 12-ьох апостолів;
- 14 липня – безсрібників та чудотворців Косми і Дам'яна;
- 15 липня – покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахерні;
- 16 липня – мученика Якинта та святого Анатолія, патріарха Царгородського;
- 17 липня – священномученика Павла Гойдича, святого Андрія, єпископа Критського та преподобної Марти;
- 18 липня – преподобного Атанасія Атонського;
- 19 липня – преподобного Сісоя Великого;
- 20 липня – преподобний Томи і Акакія;
- 21 липня – великомученика Прокопія;
- 22 липня – священномученика Пакратія, єпископа Тавроменійського;
- 23 липня – преподобного Антонія Печерського;
- 24 липня – блаженої княгині Ольги та мучениці Євфимії;
- 25 липня – мучеників Прокла і Іларія та преподобного Михаїла Малеїна;
- 26 липня – преподобного Стефана Саваїта та Собор архангела Гавриїла;
- 27 липня – апостола Акили;
- 28 липня – святого князя Володимира Великого та мучеників Кирила і Юдити;
- 29 липня – священномученика Атеногена та 10-ьох його учнів;
- 30 липня – великомучениці Марини;
- 31 липня – мучеників Якинта і Еміліяна.