Церковний календар на липень 2022 року

Церковний календар за днями на липень 2022 року.

Другий місяць літа принесе чимало важливих для православних християн свят. Зокрема, Різдво Іоанна Предтечі, день Хрещення Русі, день святої Ольги та закінчення Петрового посту.

Слід зазначити, що в липні до 11 числа тривають пісні дні, адже триває Петрів піст, який починається від 20 червня. В деякі дні липня також передбачені одноденні пости (13, 15, 20, 22, 27 та 29 липня). В ці дні Церква дозволяє вживати гарячу їжу без використання олії.

Православний календар на липень 2022 на кожну дату