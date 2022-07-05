Астрологічний прогноз на 5 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: розпочинаючи справи, варто пам'ятати, що успішним стане "забіг" на коротку дистанцію – від проєктів, розрахованих на тривалу перспективу, краще відмовитися. Те саме можна сказати і про прийняття рішень: вони мають стосуватися лише короткочасних процесів – не більше ніж на день-два. Час сприятливий для спілкування, тому можна призначати та проводити переговори – як професійного, так і особистого характеру.

Символ дня: флюгер.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливе каміння дня: бірюза, геліотроп.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: особливо важливо уникати інфекцій і застуд, які можуть спричинити захворювання дихальних шляхів – вони можуть призвести до ускладнень. На цей день можна призначати будь-які хірургічні операції, крім стоматологічних.

Сни дня: сни нинішньої ночі дадуть відповідь на запитання, яке давно не дає спокою, головне – поставити його перед прийдешнім сном.

Афоризм дня: "Життя, засноване на володінні, менш вільне, ніж те, що заснована на творенні або бутті" (Вільям Джеймс).

Геометрична фігура дня: спіраль.

Ангел-охоронець дня: Арфед – лікує душу та тіло.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани, що оберігають від небезпеки, зокрема й під час подорожей – насамперед повітряних і водних.

Табу дня: не можна брехати, навіть якщо йдеться про брехню задля порятунку.

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