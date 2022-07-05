Новим головнокомандувачем НАТО став “спеціаліст щодо Росії”

Американський генерал Каволі змінив генерала Тода Волтерса з ВПС США, який обіймав посаду головнокомандувача Альянсу від 2019 року.

У понеділок, 4 липня, генерал армії США Крістофер Каволі очолив оперативне командування НАТО. Урочиста церемонія відбулася у Верховному штабі союзних держав у Європі в Монсі, Бельгія.

Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

Оперативне командування НАТО відповідає за планування та виконання всіх операцій Альянсу. Генерал Каволі став двадцятим Верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі (SACEUR). Першим цю посаду зайняв генерал Дуайт Д. Ейзенхауер, згодом 34-й президент США.

Новий головнокомандувач сил НАТО має досвід у питаннях, пов'язаних з Росією, виступає за розширення Альянсу та збільшення видатків на оборону.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на церемонії вступу Каволі на посаду розповів, що новий головнокомандувач народився у Німеччині та виріс в Італії. Окрім англійської, він вільно володіє французькою, італійською та російською мовами.

"Ваша 35-річна військова кар'єра охопила всю земну кулю. Від Боснії до Іраку та Афганістану. Від командування піхотними частинами до стратегічних ролей у Вашингтоні", – сказав Столтенберг, звертаючись до Каволі.Генсек Альянсу нагадав, що Каволі служив як командувач армії США в Європі та Африці, керував найбільшим за останні десятиліття посиленням присутності США в Європі, командував великими багатонаціональними навчаннями.

"Ви приєднуєтеся до нас у поворотний момент для трансатлантичної безпеки, що відзначається зростанням стратегічної конкуренції та поверненням жорстокої війни до Європи", – наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, На саміті в Мадриді 29 червня країни НАТО затвердили новий пакет допомоги для України.

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