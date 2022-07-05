На південний фронт прибуло підкріплення російських окупантів аж із Хабаровська

На півдні війська РФ продовжують обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.
На південному напрямку оборони російські війська, які ведуть загарбницьку війну проти України, отримали підкріплення з Хабаровського краю та вагони з боєприпасами з окупованого Криму.
Про це повідомили у ніч проти 5 липня в оперативному командуванні "Південь".
"У рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію Каланчак прибуло 17 вагонів з боєприпасами. На посилення живої сили прибуло підкріплення з Хабаровського краю. Але окупанти надто деморалізовані і вишукують можливість отримання легких поранень для виходу зі складу діючого підрозділу й повернення в РФ", – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на південному фронті окупанти продовжують обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.
Не ризикуючи проводити наступальні дії на суходолі, російські війська застосовують тактику авіаційних ударів.
З напрямку Ольгиного та Архангельського вороги завдали чотири удари парами вертольотів Ка-52 по Іванівці, Кошовому та двічі по Зарічному. Людських втрат немає.
Також росіяни обстріляли з важкої артилерії Велику Костромку, зруйновано об'єкти соціальної інфраструктури.
Нагадаємо, українські захисники у ніч проти 4 липня на півдні України знищили російську техніку та склад з боєприпасами.
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