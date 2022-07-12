12 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

12 липня 2022 року – вівторок. 139-й день війни Росії проти України. 193-й день року. Яке сьогодні, 12 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

12 липня - Всесвітній день бортпровідника. Щорічне професійне свято. Достеменно відомо, що перші бортпровідники з'явилися у Німеччині 1928 року. Їхня основна задача була у забезпеченні сервісного обслуговування пасажирів під час перельоту. Цей день має за мету привернути увагу суспільства до роботи бортпровідника та подякувати стюардам і стюардесам за їх нелегку працю.

Також 12 липня - День різнокольорових очей. Нетипова подія на честь гетерохромії - патології, за якої колір правого та лівого ока відрізняється. Люди народжуються з гетерохромією через генетичних збій, але ця аномалія також може виникати упродовж життя через стрес, кровотечі, сильне запалення тощо.

А ще 12 липня - Всесвітній день фотографа. Подія була започаткована папою Римським, а дату обрали на честь християнської святої Вероніки, яка вважається покровителькою фотографів. Також саме цього дня 1854 року народився засновник відомої компанії Kodak Джордж Істман.

12 липня - День паперового пакета. Важлива екологічна подія, адже пакети з паперу легко розкладаються самостійно, а отже є екологічними. Головна її мета - привернути увагу людства до проблем забруднення навколишнього середовища та підвищити обізнанність про переваги використання саме пакетів з паперу.

12 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

12 липня - день пам'яті святих Петра і Павла / Фото: commons.wikimedia.org

12 липня в церковному календарі – день пам'яті святих Петра і Павла. В народі його також називають Петрів день. Свято має глибоку історію. Вперше його почали святкувати ще у першому столітті після народження Христа. Особливої урочистості свято набуло після збудування у Константинополі і Римі церков на честь цих святих (324 рік). На території України святих Петра і Павла почали вшановувати після Хрещення Русі.

Пам’ятні дати 12 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 12 липня:

1679 рік — англійський король Карл II видає акт, який гарантує судові права громадян;

1776 рік — з Плімута вирушає у свою останню експедицію Джеймс Кук;

1917 рік — під час Першої світової війни в ході другої Іпрської битви Імперська армія Німеччини вперше використовує як бойову отруйну речовину газ, він за місцем боїв дістав назву іприт;

1970 рік — експедиція норвезького мандрівника-дослідника Тура Геєрдала на човні "Ра-2" через 57 днів плавання досягає берегів Барбадосу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 липня

Які сьогодні іменини: Григорій, Іоан, Павло, Семен, Петро.

12 липня народилися:

100 рік до н. е. — римський імператор Гай Юлій Цезар;

1818 рік — близький товариш Тараса Шевченка Михайло Лазаревський;

1866 рік — український політичний і громадський діяч, історик Антін Синявський;

1883 рік — український військовий діяч, контр-адмірал УНР, один з організаторів українського морського міністерства, міністр морських справ УНР та міністр внутрішніх справ УНР, організатор та командир Дивізії морської піхоти Директорії УНР Михайло Білинський;

1902 рік — український письменник, журналіст, художник Петро Голота;

1907 рік — український композитор, диригент Петро Гайдамака;

1928 рік — архієрей Української Православної Церкви Київського Патріархату Євсевій (Політило);

1935 рік — український політик та фінансист Вадим Гетьман;

1963 рік — українська гімнастка Стелла Захарова.

Погода на 12 липня

12 липня в Києві ясний ранок перейде у хмарний день, увечері очікується дощ. У Львові похмура погода, цілий день йтиме дрібний дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +22 вдень та +14 вночі. У Львові +17 вдень та +10 вночі. У Харкові +24 вдень та +15 вночі. В Одесі +25 вдень та +16 вночі.