Астрологічний прогноз на 12 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день вдалий для початку будь-якої важливої та перспективної справи – не варто упускати блискучий шанс вирішити складне професійне завдання. Час ідеально підходить для вирішення життєво важливих питань.

Символ дня: горн, труби.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: активно діяти рекомендується лише у разі нагальної потреби.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливе каміння дня: гіацинт, лазурит.

За якусь частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі і переігають у легкій формі, особливо якщо вчасно розпочати їх лікування. Можливі проблеми з кишківником, але лікувати – і тим більше оперувати – його сьогодні не варто.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть корисної інформації, тож не варто звертати на них уваги.

Афоризм дня: "Той, не хто вірить у себе, не може бути генієм" (Оноре де Бальзак).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Ангел-охоронець дня: Гусфар – відповідає за ніч повного місяця, дарує здібності до магії.

Магія та містика дня: можливий прояв екстрасенсорних здібностей.

Табу дня: не можна витрачати сили та енергію марно.

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