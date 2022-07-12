У Миколаєві серед ночі пролунали вибухи

Після оголошення повітряної тривоги в місті пролунали вибухи.

Про це інформує Суспільне.Миколаїв.

Потрібно негайно слідувати в укриття!

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!

Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

"У Миколаєві лунають потужні вибухи! Прошу всіх не виходити з укриттів!", - написав у соціальних мережах мер міста Олександр Сєнкевич.

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Нагадаємо, 9 липня окупанти випустили шість ракет по обласному центрі. Йдеться про ракети С-300.

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