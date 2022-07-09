Окупанти випустили по Миколаєву шість ракет (відео)

У суботу, 8 липня, окупанти випустили шсть ракет по обласному центрі. Йдеться про ракети С-300.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За попередньою інформацією, жертв внаслідок атаки росіян немає.

"Святий Миколай нас береже. Без жертв. Що не скажеш про орків після роботи наших ЗСУ", - йдеться у повідомленні Кіма.

Голова ОВА також опублікував відео, на якому видно наслідки російської атаки.

Як повідомлялося, у суботу, 9 липня, армія країни-агресорки Росії обстріляла один з житлових районів Харкова. За попередніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок удару отримали легкі ушкодження чотири людини.

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