Російська армія ракетами обстріляла Харків

У суботу, 9 липня, армія країни-агресорки Росії обстріляла один з житлових районів Харкова.

За попередньою інформацією, окупанти завдали ракетного удару. На місці працюють всі служби.

Про це повідомив очільник Харквської ОВА Олег Синєгубов.

"Шановні харків’яни, максимально обмежте перебування на вулицях міста. Російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення. Будьте обережні, перебувайте у безпечних місцях", - наголошує очільник області.

За попередніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок удару отримали легкі ушкодження чотири людини.

До слова, близько 10 ранку мешканці міста повідомили про вибухи.

Слід зауважити, що Штаб оборони не зафіксував обстрілів по Харкову протягом останньої доби, повідомляв голова ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомлялося, поля урожаю, птахокомплекс, сміттєзвалища і відкриті території. Такі "цілі" вражала російська "армія" протягом доби на Харківщині. Протягом доби постраждала одна людина у Циркунівській громаді.

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