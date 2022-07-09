Росія відреагувала на рішення США надіслати ще чотири HIMARS до України

Посольство Росії в США відреагувало на новину про новий пакет американської допомоги на суму 400 млн доларів, що включає постачання ще чотирьох ракетних систем залпового вогню HIMARS.
Москва звинувачує Вашингтон у бажанні затягнути війну в Україні.
Про це повідомили у посольстві Росії у США, інформує ВВС.
"Звернули увагу на заяву Пентагону про майбутнє відправлення до України ще чотирьох РСЗВ HIMARS. За цим рішенням стоїть нестримне бажання Вашингтона затягнути конфлікт будь-якою ціною", - йдеться в коментарі посольства.
"Теза високопоставлених представників США про те, що ПВН (продукція військового призначення) використовується українцями в оборонних цілях неспроможна", - заявили в посольстві.
Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі $400 млн.
Напередодні США анонсували новий пакет військової допомоги Україні. Згодом стало відомо, що новий пакет американської військової допомоги на $400 млн для України включає передачу боєприпасів високої точності і підвищеної далекобійності.
Крім того, Сполучені Штати Америки опрацьовують плани щодо забезпечення України поставками зброї на роки вперед.
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