Росія відреагувала на рішення США надіслати ще чотири HIMARS до України

Посольство Росії в США відреагувало на новину про новий пакет американської допомоги на суму 400 млн доларів, що включає постачання ще чотирьох ракетних систем залпового вогню HIMARS.

Москва звинувачує Вашингтон у бажанні затягнути війну в Україні.

Про це повідомили у посольстві Росії у США, інформує ВВС.

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"Звернули увагу на заяву Пентагону про майбутнє відправлення до України ще чотирьох РСЗВ HIMARS. За цим рішенням стоїть нестримне бажання Вашингтона затягнути конфлікт будь-якою ціною", - йдеться в коментарі посольства.

"Теза високопоставлених представників США про те, що ПВН (продукція військового призначення) використовується українцями в оборонних цілях неспроможна", - заявили в посольстві.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі $400 млн.



Напередодні США анонсували новий пакет військової допомоги Україні. Згодом стало відомо, що новий пакет американської військової допомоги на $400 млн для України включає передачу боєприпасів високої точності і підвищеної далекобійності.



Крім того, Сполучені Штати Америки опрацьовують плани щодо забезпечення України поставками зброї на роки вперед.

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