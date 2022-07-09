У Білорусі, слідом за Росією, до кінця тижня може статися дефолт

У Білорусі може настати формальний дефолт вже 13 липня через бажання Мінська платити за облігаціями в білоруських рублях.

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті з CCC до C. Це сталося після оголошення Міністерством фінансів Білорусі 29 червня про те, що платежі за єврооблігаціями в доларах США замість цього будуть переводитися в білоруських рублях на рахунок в Беларусбанке.

Про це йдеться на сайті Fitch.

Перший платіж в місцевій валюті для виплати відсотків за єврооблігаціями 2027 року в доларах США був проведений в рамках цього процесу 29 червня, в день оголошення. Це суперечить документації по облігаціях, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах.

Якщо платежі за єврооблігаціями 2027 року відповідно до початкових умов не будуть проведені до кінця пільгового періоду, 13 липня, Fitch вважатиме це дефолтом і знизить рейтинг до RD (обмежений дефолт) і випуск боргу на D. Рейтинг буде підвищений з RD "тільки після того, як Білорусь нормалізує свої відносини зі своїми міжнародними кредиторами".

Нагадаємо, у Росії стався дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті вперше від минулого століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам. Сама Росія відмовляється визнати дефолт і заявляє, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки.

Читайте також: