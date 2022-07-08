Церковний календар на 9 липня - кому моляться віряни

Яке свято 9 липня в церковному календарі

9 липня вшановують пам’ять Давида Солунського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 9 липня — день пам’яті Давида Солунського

У суботу, 9 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять Давида Солунського.

Жив в V столітті в Салоніки, прийняв постриг у монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія. В другій половині V століття Давид оселився в курені під мигдалевим деревом біля міста. Там він молився та займався аскетичними вправами. Він став настільки благочестивою людиною, що міг брати розпечене вугілля голими руками. Місцеві жителі шанували Давида як чудотворця. Помер преподобний близько 540 року.

Церковний календар на 9 липня: відео

Народні прикмети

Якщо 9 липня падає дощ, весь вересень буде дощовим.

А якщо погода гарна, протягом семи тижнів буде тепло.

Посуха 9 липня означає, що не буде грибів.

Що не можна робити 9 липня