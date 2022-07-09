Легендарний британський гурт Coldplay українською виконав хіт "Океану Ельзи" у Варшаві

Знаменитий британський рок-гурт Coldplay підтримав Україну, виконавши під час свого концерту у Варшаві українською хіт "Обійми" гурту "Океан Ельзи".

Відомий британський гурт Coldplay 8 липня під час концерту в рамках гастрольного туру на Національному стадіоні у Варшаві підтримав українців.

Так, британський колектив українською мовою виконав хіт гурту "Океан Ельзи" під назвою "Обійми". Про це у себе на Facebook розповів комік та музикант Іван Марунич.

Він поділився, що разом з Coldplay композицію "Обійми" заспівав хлопець, якого вони "зустріли на набережній Вісли":

"Рік 2022. Гурт Coldplay у Варшаві виконує пісню "Обійми" "Океану Ельзи" разом з хлопцем, якого зустріли на набережній Вісли. В які часи живемо..." – прокоментував відео Марунич.

Своєю чергою, соліст Coldplay Кріс Мартін чесно зізнався глядачам, що не розуміє тексту пісні, але вона йому дуже подобається.

Зазначимо, що гурт Coldplay розпочав свою кар'єру 1996 року. Втім, справжній успіх до колективу прийшов 2000-го, коли вони випустили свою другу композицію "Yellow" з альбому "Parachutes".

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