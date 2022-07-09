У Донецькій області окупанти за добу вбили 5 людей

На Донеччині, 8 липня, росіяни вбили 5 мешканців Сіверська й Семигір'я та ще 8 осіб поранили.

Окупанти продовжують атакувати мирні населені пункти.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення", - наголосив він.

Крім того, 8 липня російські окупанти здійснили спробу встановити контроль над Вуглегірською ТЕС на Донеччині, проте були відкинуті українськими військовими на попередні позиції.

Нагадаємо, російські окупанти зранку 9 липня обстріляли Донецьку область. Прилетіло у місто Дружківка. Зафіксували чотири "прильоти". За попередньою інформацією, армія держави-терористки завдали ракетного удару.

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