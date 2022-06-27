"Антиросійські санкції працюють, тому потрібно їх посилювати" - Єрмак про дефолт

"Антиросійські санкції працюють, тому потрібно їх посилювати" - Єрмак про дефолт

Андрій Єрмак наголосив, що санкції треба застосувати проти всієї банківської системи РФ.

Дефолт Росії демонструє, що антиросійські санкції працюють і їх необхідно посилювати надалі, зокрема проти всієї банківської системи РФ.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Антиросійські санкції працюють, тому потрібно їх посилювати. Росія вперше з 1918 року оголосила дефолт суверенного боргу в іноземній валюті", - зазначив він.

Він додав, що санкції перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.

"Наприкінці 26 червня закінчився пільговий період із виплати відсотків у розмірі близько $100 млн, які підлягали виплаті ще до 27 травня. У разі його пропуску останній термін вважається дефолтом. Необхідні санкції проти всієї банківської системи РФ. Зараз важливо це зробити", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, вперше за сто років Росія допустила дефолт суверенного боргу в іноземній валюті. У ніч проти 27 червня у РФ закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США.

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