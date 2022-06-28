Пєсков відповів на оголошення Moody’s про дефолт Росії

Дмитро Пєсков заявив про суперечність у заяві рейтингового агентства.

Речник президента Росії Путіна Дмитро Пєсков заявив про суперечність між заявою Moody's про те, що пропущена виплата купона по євробондах РФ є дефолтом, і більш ранньою заявою агентства про відкликання рейтингів РФ через санкції.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

"Щодо Moody's, вони нещодавно зовсім відмовилися взагалі якось рахувати нашу країну. Якщо ми правильно розуміємо, вони відмовилися від рейтингування нашої країни. Чи означає це, що Moody's відновила процес рейтингування? Агентство, напевно, має нам пояснити", - сказав він на брифінгу.

Він стверджує, що можливість судитися із західними фінансовими інститутами через блокування купонних платежів стала предметом для глибокого аналізу для російських юристів та фінансових відомств – вони вже вивчають це питання.

Нагадаємо, рейтингове агентство Moody's повідомило про дефолт Росії через неотримання інвесторами виплат за єврооблігації. 27 червня закінчився строк для виплати 100 мільйонів доларів прострочених платежів по державних облігаціях.

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