Що робити під час обстрілу: у Мінінтеграції оприлюднили чіткий план дій

В Мінінтеграції показали, як треба поводитись під час ворожих обстрілів.
Спеціалісти радять: якщо обстріл застав вас вдома, то слід відійти від вікон та дверей. Якщо ж ви опинились під ворожим вогнем на вулиці - варто сховатись за будь-яким виступом чи стіною та прикрити голову.
Відповідний інструктаж Мінінтеграції показали в Телеграмі.
Якщо ви чуєте свист, а потім вибух, скоріш за все, це мінометний чи артилерійський обстріл або авіаналіт. Після першого вибуху слід перейти в безпечніше місце, яким може слугувати будь-яке заглиблення.
Якщо ви бачите димний слід чи спалах, найімовірніше, це артобстріл. Слід лягти і прикрити голову, а після першого вибуху - сховатися в будь-якому заглибленні.
У Мінінтеграції просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а одразу прямувати до укриття.
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