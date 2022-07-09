Що робити під час обстрілу: у Мінінтеграції оприлюднили чіткий план дій

В Мінінтеграції показали, як треба поводитись під час ворожих обстрілів.

Спеціалісти радять: якщо обстріл застав вас вдома, то слід відійти від вікон та дверей. Якщо ж ви опинились під ворожим вогнем на вулиці - варто сховатись за будь-яким виступом чи стіною та прикрити голову.

Відповідний інструктаж Мінінтеграції показали в Телеграмі.

Якщо ви чуєте свист, а потім вибух, скоріш за все, це мінометний чи артилерійський обстріл або авіаналіт. Після першого вибуху слід перейти в безпечніше місце, яким може слугувати будь-яке заглиблення.

Якщо ви бачите димний слід чи спалах, найімовірніше, це артобстріл. Слід лягти і прикрити голову, а після першого вибуху - сховатися в будь-якому заглибленні.

У Мінінтеграції просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а одразу прямувати до укриття.

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