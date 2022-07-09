Зірка серіалу "Клан Сопрано" помер у будинку для літніх людей

Американський актор Тоні Сіріко, який зіграв Полі "Волнатса" Гуалтьєрі у серіалі "Клан Сопрано", помер у віці 79 років.

Знаменитість пішов з життя у п'ятницю в будинку для літніх людей у Форт-Лодердейлі, штат Флорида.

Про це повідомив TMZ його менеджер Боб Макговен. Причина смерті не розкривається, втім, останні декілька років Сіріко страждав на деменцію.

Найбільше Тоні запам'ятають за його роль у "Клані Сопрано" - він отримав дві нагороди Гільдії кіноакторів за гру. Також Сіріко отримав безліч ролей в озвученні анімаційних хітів, таких як "Гріфіни" та "Американський тато". Актор також зіграв бандита або гангстера у багатьох фільмах, зокрема "Славні хлопці" та "Готті".

До початку акторської кар'єри Сіріко, який виріс у Брукліні, був десятки разів заарештований, у тому числі за напади та пограбування. Він провів у в'язниці 20 місяців.

У нього залишилися двоє дітей, Джоанна та Річард, онуки та його брати і сестри.

Нагадаємо, у США помер актор Джеймс Каан. Актор прославився роллю в "Хрещеному батьку".

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