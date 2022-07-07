Раптово помер відомий український звукорежисер Дмитро Хомулко

Музикант раптово пішов з життя у 50 років. Про трагедію повідомила його дружина Анна Марченко на сторінці у Facebook.

"Всі знали його як Боба, талановитого звукорежисера, музиканта та саудпродюсера. Він був великим життєлюбом, веселим та дбайливим. Так пам'ятатиму його я", – прокоментувала вона.

Фото: facebook.com/marchenk.anna

Дмитро Хомулко співпрацював із відомими українськими гуртами, зокрема, "Бумбокс", "Антитіла", "Крихітка" та "Димна суміш".

У Мережі музиканти відреагували на сумну звістку та поділилися спогадами про дружбу та співпрацю із роботу із звукорежисером.

Колектив "Антитіла" поділився, що останні 8 років записував свої хіти саме на студії Боба. Востаннє гурт працювали разом з Хомулко над перезведенням і ремастерингом альбому MLNL для випуску його на вінілі.

"Велика втрата для нашої команди. Боб завжди підтримував наші авантюри. Любили і поважали Боба за його талант, майстерність, витонченість у професійній діяльності, гумор, відданість і наполегливість", — поділився директор гурту Сергій Вусик.

Фото: facebook.com/antytilaofficial

Фронтвумен гурту "Крихітка" написала, що Боб був одним з найбільш добрих, талановитих, тактовних, працьовитих і професійних людей, з якими їй доводилося працювати.

"Боб був дуже true. Він любив музику, свою роботу і вірив в українську музику. Він завжди з ентузіазмом показував нові треки, які йому подобались і розповідав про молодих артистів, які приходили до нього, аби писатись. Він доклав руку до великої кількості значущих альбомів і пісень українських артистів. Він був однаково уважним до всіх, хто приходив в Bobina Records — підлітків з рок-школи чи зірок першого ешелону", – поділилася співачка.

Також Саша розповіла, що під час війни Дмитро Хомулко з дружиною втекли від окупантів з-під Києва. Ворог був у будинку звукорежисера, де була професійна апаратура, але вкрали вони лише велику торбу для вкрадених речей в інших будинках.

Фото: facebook.com/dmitry.homulko

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