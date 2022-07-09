Україна здобула чотири медалі за перший день Всесвітніх ігор-2022

Українські спортсмени успішно розпочали виступи на Всесвітніх іграх, що відбуваються у Бірмінгемі (США).

У перший день Всесвітніх ігор-2022 наша команда поклала до своєї скарбнички чотири нагороди у трьох видах спорту - два "золота" та дві "бронзи".

Перше "золото" для України на змаганнях здобула 17-річна Софія Гречко у підводному плаванні. Вона перемогла на дистанції 200 м моноластом.

Ще одну золоту медаль нашій країні принесла каратистка Анжеліка Терлюга. У фіналі вагової категорії до 55 кг вона здолала чинну чемпіонку світу, єгиптянку Ахлам Юссеф - 1:0.

Бронзовою призеркою Всесвітніх ігор стала Анастасія Дерев'янко у паверліфтингу. Вона сумарно показала третій результат у легкій вазі, набравши 100,72 очка.

Ще одну "бронзу" Україна виборола також у паверліфтинг, але вже в середній вазі. Лариса Соловйова, яка на останніх чотирьох Іграх була переможницею, цього разу стала третьою.

Після першого змагального дня Україна йде сьомою в медальному заліку. Лідирує Колумбія - 7 медалей (4 золотих, одна срібна та 2 бронзові).

Всесвітні ігри стартували 7 липня в Бірмінгемі (США). Вони триватимуть до 17 липня. Україну представляє 103 спортсменів у 19 дисциплінах.

Всесвітні ігри - це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до олімпійської програми, хоча й проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету.

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