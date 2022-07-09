Окупанти дистанційно замінували під'їзд до Харкова (фото)

Прикордонники виявили ознаки дистанційного мінування на узбіччі однієї з доріг.

Прикордонники в ході проведення контрдиверсійних заходів, на узбіччі однієї з доріг, яка веде з передмістя до Харкова, виявили ознаки дистанційного мінування.

Про це повідомляє Східне регіональне управління Держприкордонслужби України.

"Про небезпечну знахідку правоохоронці повідомили співробітників ДСНС. В ході подальшого огляду місцевості рятувальники виявили 20 артилерійських снарядів калібру 152 мм, які були підключені до радіокеруючого дистанційного пульта. Вибухонебезпечні предмети вилучено та буде знищено. Безпеці переміщення громадян в районі виявлення боєприпасів нічого не загрожує. Тривають подальші перевірочні заходи", - йдеться у повідомленні.

Фото: Східне регіональне управління Держприкордонслужби України

Фото: Східне регіональне управління Держприкордонслужби України

Нагадаємо, на Криворізькому напрямку окупанти мінують узбережжя річки Інгулець.

Читайте також: