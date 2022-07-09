Астрологічний прогноз на 9 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: час потужної енергетики, яка, на відміну від попереднього дня, матиме не конструктивний, а деструктивний характер. Її треба весь час тримати під контролем: якщо вона висковзне "з рук", події можуть почати розвиватися найнепередбачуванішим чином. У будь-якій ситуації необхідно бути уважним і обережним – необдумані та спонтанні вчинки Місяць не вітає.

Символ дня: охоплений полум'ям меч, вогненна змія.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: малахітовий.

Щасливе каміння дня: опал, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби цього дня можуть виявитися небезпечними, тому за появи перших симптомів необхідно відразу ж звернутися до лікаря та дотримуватися його вказівок.

Сни дня: сновидіння цієї ночі розкажуть людині про те, чи правильною дорогою вона йде на своєму життєвому шляху, якщо ж ні, то яких помилок вона на ній припускається.

Афоризм дня: "Порядність і чесність – надто дорогі подарунки, не варто очікувати їх від дешевих людей" (Вуді Аллен).

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Белом – поєднує закохані серця.

Магія та містика дня: можна ворожити на картах – вони дадуть відповідь на будь-яке запитання.

Табу дня: не можна використовувати предмети з гострими краями – це небезпечно не лише на фізичному, а й на ментальному рівні.

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