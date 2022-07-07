Окупанти дистанційно мінують автодороги на Харківщині - Генштаб

Також російські загарбники проводять дистанційне мінування.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на утримані зайнятих рубежів, на окремих ділянках лінії зіткнення намагається вести штурмові дії. Здійснював вогневий вплив із артилерії в районах населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка. Неподалік Шестакового окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що ворог майже розбомбив Мар’їнку і тепер взявся за Красногорівку, але там досі залишаються люди.

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