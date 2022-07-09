40-річна Кірстен Данст вперше вийшла заміж

Голлівудські актори Кірстен Данст та Джессі Племонс одружилися.
40-річна зірка та її 34-річний обранець відсвяткували весілля на Ямайці.
Як пише Page Six, подія відбулася на розкішному курорті Golden Eye в Очо-Ріос минулими вихідними.
Зауважимо, що Данст та Племонс разом вже шість років та виховують двох дітей.
Пара познайомилася на зніманнях серіалу "Фарго" 2015 року, де вони зіграли подружню пару. А зустрічатися знаменитості почали наступного року, після того, як Кірстен розірвала стосунки з Гарретом Гедлундом.
За два роки у січні стало відомо, що пара заручилася. 2018 року у закоханих народився первісток Енніс, а влітку минулого року акторка народила ще одного хлопчика Джеймса.
Нагадаємо, Максим Галкін ніжно зізнався у коханні Аллі Пугачовій романтичним відео. Він показав різні фрагменти з їхнього життя.
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