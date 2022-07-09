Вчені розповіли, яку спеку може витримати тіло людини

Під час нового дослідження вчені провели експеримент у лабораторних умовах, щоб з'ясувати, яку температуру в поєднанні з певними показниками вологості може витримати людське тіло до того, як людина не зможе нормально займатися своїми повсякденними справами.

Під час експерименту в спеціальному приміщенні люди імітували свою повсякденну діяльність, а вчені то підвищували, то знижували температуру, те саме відбувалося і з вологістю повітря.

Про це пише ScienceAlert.

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За словами вчених, коли тілу занадто жарко, то серцю потрібно працювати більше, щоб подавати кров до шкіри та розсіювати тепло. Водночас людина більше пітніє і так втрачає рідину в організмі. У найважчих випадках при тривалому перебуванні на спеці може статися тепловий удар, який є прямою загрозою життю. У такому випадку потрібно негайне охолодження тіла та спостереження лікаря.

"Якщо говорити про теоретичну верхню межу спеки для людського тіла, то більше 10 років тому було опубліковано дослідження, де говорилося, що людина може витримати до 35 градусів за Цельсієм при 100% вологості й до 46 градусів за Цельсієм за 50% вологості. Це межа, після якої тіло не зможе більше охолоджуватися та підтримувати стабільну температуру. Але наше дослідження показує, що цей поріг набагато нижчий, і це викликає занепокоєння на тлі спеки, що все посилюється у світі", — сказав Даніель Вечелліо з Університету штату Пенсільванія.

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