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Як заснути в нестерпну жару: корисні лайфхаки

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Як заснути в нестерпну жару: корисні лайфхаки

Як заснути в спеку

Напевно цього літа особливо погано спиться вночі через спеку та задуху. Хочеться засунути голову в холодильник. Але це не обов'язково робити. Тому що є багато корисних лайфхаків, які допоможуть заснути, в матеріалі ТСН.ua.

  1. Зачиніть вікна. Так,  все правильно - не відчиняйте, а зачиняйте вікна. Саме зачинені вікна й штори допоможуть зберегти свіже повітря й комфортну температуру в кімнаті.
  2. Покладіть постіль у холодильник, краще у морозильну камеру на декілька хвилин перед тим як лягати спати.
  3. Візьміть грілку, заповніть її прохолодною водою, заморозити її, а потім візьміть у ліжко.
  4. Використовуйте бавовняну та льняну тканину, користуйтеся бавовняними піжамами та бавовняною постіллю. Цей матеріал найбільше "дихає".
  5. Спробуйте спати на підлозі – там набагато прохолодніше.
  6. Спіть у мокрих шкарпетках або навіть у вологій футболці.
  7. Займайтесь спортом зранку, а не ввечері, щоб перед сном тіло зайвий раз не нагрівалося.
  8. Щоб знизити температуру тіла, приймайте ввечері теплий душ. Якщо митися у холодній воді, тіло зреагує на раптові зміни температури, виділяючи тепло.
  9. Якщо є вентилятор, покладіть місткість з льодом перед вентилятором, щоб в кімнаті охолодити повітря.
  10. Перед сном вимкніть усі електричні прилади в спальні - від розеток йде тепло.
  11. Пийте багато води впродовж дня, але не вживайте її багато на ніч. Щоб сон не переривався походами до туалету.
  12. Перед тим як лягати в ліжко, змочіть зап'ястя та ноги холодною водою.
  13. Відмовтеся від алкоголю й білкової їжі перед сном. Алкоголь на ніч призводить до зневоднення організму, білкові продукти пришвидшують метаболізм, що може сприяти підвищенню температури тіла.
  14. Спати з кимось поруч влітку це не так комфортно, як взимку. Самотній сон спекотної ночі — набагато надійніший спосіб виспатися.
  15. На вечерю, як мінімум за три години до сну, можна їсти гостру їжу - вона посилює пітливість і це охолоджує тіло.
  16. Зробіть собі холодний компрес і покладіть його на лоба, щоб швидше заснути.
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