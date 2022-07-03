Як заснути в нестерпну жару: корисні лайфхаки

Напевно цього літа особливо погано спиться вночі через спеку та задуху. Хочеться засунути голову в холодильник. Але це не обов'язково робити. Тому що є багато корисних лайфхаків, які допоможуть заснути, в матеріалі ТСН.ua.
- Зачиніть вікна. Так, все правильно - не відчиняйте, а зачиняйте вікна. Саме зачинені вікна й штори допоможуть зберегти свіже повітря й комфортну температуру в кімнаті.
- Покладіть постіль у холодильник, краще у морозильну камеру на декілька хвилин перед тим як лягати спати.
- Візьміть грілку, заповніть її прохолодною водою, заморозити її, а потім візьміть у ліжко.
- Використовуйте бавовняну та льняну тканину, користуйтеся бавовняними піжамами та бавовняною постіллю. Цей матеріал найбільше "дихає".
- Спробуйте спати на підлозі – там набагато прохолодніше.
- Спіть у мокрих шкарпетках або навіть у вологій футболці.
- Займайтесь спортом зранку, а не ввечері, щоб перед сном тіло зайвий раз не нагрівалося.
- Щоб знизити температуру тіла, приймайте ввечері теплий душ. Якщо митися у холодній воді, тіло зреагує на раптові зміни температури, виділяючи тепло.
- Якщо є вентилятор, покладіть місткість з льодом перед вентилятором, щоб в кімнаті охолодити повітря.
- Перед сном вимкніть усі електричні прилади в спальні - від розеток йде тепло.
- Пийте багато води впродовж дня, але не вживайте її багато на ніч. Щоб сон не переривався походами до туалету.
- Перед тим як лягати в ліжко, змочіть зап'ястя та ноги холодною водою.
- Відмовтеся від алкоголю й білкової їжі перед сном. Алкоголь на ніч призводить до зневоднення організму, білкові продукти пришвидшують метаболізм, що може сприяти підвищенню температури тіла.
- Спати з кимось поруч влітку це не так комфортно, як взимку. Самотній сон спекотної ночі — набагато надійніший спосіб виспатися.
- На вечерю, як мінімум за три години до сну, можна їсти гостру їжу - вона посилює пітливість і це охолоджує тіло.
- Зробіть собі холодний компрес і покладіть його на лоба, щоб швидше заснути.