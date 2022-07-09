Помер зірковий актор культового серіалу "Твін Пікс"

Знаменитий американський актор Ленні фон Долен пішов із життя на 64-му році.

Американський актор, зірка телевізійного серіалу "Твін Пікс" Ленні фон Долен помер цього тижня. Йому ішов 64-й рік, про причини смерті невідомо.

Про смерть актора повідомила його сестра Кетрін у Facebook.

"5 липня світ втратив чудову людину. Він завжди у всьому лідирував: чи це захоплива розмова, чи акторське мистецтво чи подорож у нові місця. Він любив добре посміятися. Він продовжує свій духовний шлях", - написала вона.

Ленні фон Долен народився 22 грудня 1958 року в Огасті, Джорджія.

Найбільшу популярність актор отримав завдяки ролі Гарольда Сміта в серіалі Девіда Лінча "Твін Пікс". Ленні фон Долен також зіграв одного зі лиходіїв у фільмі "Один дома-3", а нещодавно з'явився в серіалі Сета МакФарлейна "Орвілл".

Серед кінокартин із його участю також відомі "Флеш", "Крутий Вокер: Правосуддя по-техаськи" та інші.

Нагадаємо, нещодавно у віці 82 роки у Лос-Анджелесі помер американський актор Джеймс Каан, відомий шанувальникам кіно насамперед за роллю Сонні Корлеоне у культовому фільмі “Хрещений батько”.

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