Відомий український актор загинув під обстрілами в Ірпені

Паші Лі було лише 33 роки.
Відомий український актор Паша Лі трагічно загинув від обстрілів російських окупантів в Ірпені.
Про смерть юнака повідомив адвокат та журналіст Ярослав Куц.
"Навіть фото не встигли зробити… Покойся з миром", - написав він у своєму Facebook.
На момент смерті Паші було лише 33 роки. Актор напередодні вступив до лав територіальної оборони Збройних сил України, аби захищати рідну країну від російських окупантів.
"За останні 48 годин є можливість сісти та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми посміхаємось, тому що впораємось, і все буде Україна. Ми працюємо!", - останнє, що написав актор у своєму Instagram.
Зазначимо, Паша Лі – відомий український актор. Він знімався у таких стрічках, як "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Зустріч однокласників" та інших. Також Паша був актором дубляжу.
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Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.