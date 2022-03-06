Известный украинский актер погиб под обстрелами в Ирпене

Паше Ли было всего 33 года.

Известный украинский актер Паша Ли трагически погиб от обстрелов российских оккупантов в Ирпене.

О смерти молодого человека сообщил адвокат и журналист Ярослав Куц.

"Даже фото не успели сделать… Покойся с миром", — написал он в своем Facebook.

На момент смерти Паши было всего 33 года. Актер накануне вступил в ряды территориальной обороны Вооруженных сил Украины, чтобы защищать родную страну от российских оккупантов.

"За последние 48 часов есть возможность сесть и фото бросить о том, как нас бомбят, а мы улыбаемся, потому что справимся, и все будет Украина. Мы работаем!", — последнее, что написал актер в своем Instagram.

Паша Ли / instagram.com/pashaleeofficial

Отметим, Паша Ли – известный украинский актер. Он снимался в таких лентах, как "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Зустріч однокласників" и других. Также Паша был актером дубляжа.

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Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.