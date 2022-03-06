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Известный украинский актер погиб под обстрелами в Ирпене

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Известный украинский актер погиб под обстрелами в Ирпене

Паша Ли / instagram.com/pashaleeofficial

Паше Ли было всего 33 года.

Известный украинский актер Паша Ли трагически погиб от обстрелов российских оккупантов в Ирпене.

О смерти молодого человека сообщил адвокат и журналист Ярослав Куц.

"Даже фото не успели сделать… Покойся с миром", — написал он в своем Facebook.

На момент смерти Паши было всего 33 года. Актер накануне вступил в ряды территориальной обороны Вооруженных сил Украины, чтобы защищать родную страну от российских оккупантов.

"За последние 48 часов есть возможность сесть и фото бросить о том, как нас бомбят, а мы улыбаемся, потому что справимся, и все будет Украина. Мы работаем!", — последнее, что написал актер в своем Instagram.

Паша Ли / © instagram.com/pashaleeofficial
Паша Ли / instagram.com/pashaleeofficial

Отметим, Паша Ли – известный украинский актер. Он снимался в таких лентах, как "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Зустріч однокласників" и других. Также Паша был актером дубляжа.

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Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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