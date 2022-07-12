У Харкові під час повітряної тривоги лунають вибухи

Після оголошення повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.
Про це інформує Суспільне.Харків.
Триває повітряна тривога. Не нехтуйте особистою безпекою.
Потрібно негайно слідувати в укриття!
Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!
За неперевіреною інформацією, йдеться про запуск трьох ракет з боку Бєлгорода.
Окрім Харкова, впродовж доби, 9 липня, окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області.
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