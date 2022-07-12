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У Харкові під час повітряної тривоги лунають вибухи

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У Харкові під час повітряної тривоги лунають вибухи

Після оголошення повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.

Про це інформує Суспільне.Харків. 

Триває повітряна тривога. Не нехтуйте особистою безпекою. 

Потрібно негайно слідувати в укриття!

Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

За неперевіреною інформацією, йдеться про запуск трьох ракет з боку Бєлгорода. 

Окрім Харкова, впродовж доби, 9 липня, окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області.

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