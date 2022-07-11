Протягом доби Харків перебуває під щільними обстрілами окупантів (відео)

На світанку вони запустили по місту три ракети.

У Харкові російські війська зруйнували школу, склад та житлову багатоповерхівку. А о десятій ранку 11 липня обстріляли місто вже із систем залпового вогню. Шестеро цивільних загинули, ще три десятки людей поранено - серед них двоє дітей.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова.

"За останньою інформацією, під час ранкового обстрілу поранено тридцять одну людину. І вже відома інформація про стан двох дітей. Це 4-річний хлопчик та 16-річна дівчина. В обох уламкові поранення. Ще 29 поранених також у лікарні, в них вибухові травми та уламкові поранення", - зазначила вона.

За даними поліції, росіяни обстріляли Харків "Смерчами". Щонайменше 10 снарядів випустили навмання по Київському району. І це зайвий раз підтверджує, що рашисти просто намагаються знищити місто. Бо ж на місці обстрілу нема військових об'єктів. Руйнувань зазнали торговельний центр, гаражі та станція шиномонтажу. На останній постраждали восьмеро людей, ще одне авто проїздило повз - в нього теж влучив снаряд, водій загинув на місці.

Є влучання по приватному сектору. Кілька снарядів поцілили біля житлових будинків - кілька осель згоріло. Люди рятувалися, як могли. Але вціліли не усі.

Гатили з артилерії і по Золочеву. Загинули двоє людей, зруйновано два десятки будинків.

Окрім Харкова, впродовж доби, 9 липня, окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області.

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