Арестович розповів, де бере та на кого витрачає гроші

Олексій Арестович не отримує гроші за свою роботу в Офісі президента. Він має власний проєкт - авторську школу.

Робота в Офісі президента Олексію Арестовичу взагалі не приносить грошей, так як він є позаштатним радником.

"Я не в штаті, на громадських засадах, доброволець і активіст", - про це Арестович заявив в інтерв’ю Валерії Коломієць на Youtube-каналі.

За словами Олексія Арестовича, основний дохід йому приносить авторська школа.

"Школа авторської праці, яку я створив – все максимально чесно наскільки це може бути. У мене нема роботодавця, я сам собі. Самозайнята особа. Я чесно викладаю людям із 32 країн. Оскільки це не лише Україна, війна не торкнулась доходів тих країн, то платять як і платили. Хоча я викладати почав два тижні тому, коли з’явився хоч якийсь час. Тепер я це можу собі дозволити - 1-2 рази на тиждень. А до цього купували відео, яке було накопичене за минулі роки, семінари, і був якийсь там дохід", - розповів радник ОП.

Арестович також відповів, що найбільшу частину фінансів витрачає на підтримку сім’ї: трьох дітей та батьків.

"Я десь родин п’ять на собі тримаю, роздаючи на право та на ліво. На себе я майже не витрачаю, мене годують, що ще потрібно", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Арестович припустив, чому користується популярністю серед жінок.

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