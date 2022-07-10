"Секс за гроші - ні": Арестович припустив, чому користується популярністю серед жінок

Радник Офісу президента Олексій Арестович досить популярний і серед жіночої аудиторії. Українки активно коментують його пости, інтерв’ю, називають природним заспокійливим під час війни Росії проти України, "крашем" та секс-символом.

Чому Арестович користується популярністю серед жінок, що у ньому особливого – таке запитання йому поставила Валерія Коломієць на Youtube-каналі.

"Не знаю, треба жінок питати чому. У мене є припущення. Мабуть, тому що я люблю жінок, і вони відповідають взаємністю. Швидше за все, так", - скромно відповів Арестович.

У бліц-інтерв’ю Олексій Арестович відповів "ні" на запитання щодо сексу з жінками за гроші, про чоловіків віджартувався - "лише за великі гроші", а також зауважив, що інтимні фото свої надсилав лише дружині.

Крім того, він заперечив, що йому пропонували гроші за секс: "Лише матеріальні блага - нагодую".

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович зняв із себе футболку просто під час свого інтерв’ю, що відбувалося в прямому ефірі на YouTube.

Довідка:

Олексій Миколайович Арестович - радник з інформполітики очільника української делегації в Мінській групі, спікер ТКГ (Тристороння контактна група), радник голови Офісу Президента, актор, блогер, військовий та політичний оглядач. Організував благодійний фонд для надання психологічної підтримки військовим у зоні АТО.

2015 року одружився з Арестович (Грибановою) Анастасією Валеріївною, яка нині працює директором з розвитку в одному з видавництв. Пара виховує двох спільних дітей - дочку Вероніку та сина Олександра. Також у Арестовича є донька від першого шлюбу - Аеліта.

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