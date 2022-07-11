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Курс валют на 11 липня: скільки коштують долар і євро

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Курс валют на 11 липня: скільки коштують долар і євро

Фото: УНІАН

Курс гривні до долара в банківських обмінниках 11 липня ослаб на 22 копійки – до 36,30 грн/дол.

До євро гривня ослабла на 15 копійок – до 37,10 грн/євро.

Про це повідомляє Національний банк України.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 35,50 грн за дол., євро – 36,00 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк України від 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більше, ніж на 10%. 

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