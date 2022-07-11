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Суддю "МастерШефа" обікрали в Парижі: "Добре, що життя лишили"

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Суддю "МастерШефа" обікрали в Парижі: "Добре, що життя лишили"

Ольга Мартиновська / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Суддю кулінарного шоу "МастерШеф" Ольгу Мартиновську обікрали у Франції.

Зловмисники пробралися до машини шефкухарки та витягнули усі цінні речі.

Інцидент стався у Парижі, поки Ольга працювала та готувалася до благодійної вечері. Про це вона розповіла у своїх Instagram-stories.

"Поки я працювала нонстоп, обікрали машину. Пильнуйте за своїми не лише речами, а й автомобілем. Не знаю, як розкрили, забрали все. Все те цінне. Добре, що життя лишили, тепер ми так вважаємо", – прокоментувала вона.

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska
Ольга Мартиновська / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Нагадаємо, нещодавно Олександра Стоянова та Катерину Кухар "кинули" на гроші в США. Деякі організатори відмовилися виконувати фінансові зобов'язання перед балетною трупою. Також під час перельоту авіакомпанії загубили їхні концертні костюми та декорації.

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